Face-à-face entre deux voitures à Bosc-le-Hard : plusieurs victimes sont à déplorer

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont en cours d’intervention, ce dimanche midi, sur les lieux d’un accident de la route à Bosc-le-Hard.



Ils ont été informés à 11 h 50 d’un face-à-face entre deux voitures sur la D151, à proximité du pont pont qui enjambe l'A29. Selon les premiers éléments, l’un des véhicules serait immobilisé sur le toit et quatre victimes, dont certaines piégées dans l’habitacle, seraient à dénombrer.



Les secours, dont une équipe spécialisée en désincarcération, sont actuellement sur place. Vingt-neuf sapeurs-pompiers et neuf véhicules de secours routiers sont engagés, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



