A Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime, une grange désaffectée ravagée par les flammes

Une grange de 4 00 m² environ était la proie des flammes à l'arrivée des sapeurs-pompiers ce mercredi vers 21h30 - illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés vers ce mercredi soir 21h30 rue de la Trémauville à Berville-sur-Seine pour un feu dont l’origine reste indéterminée. À leur arrivée sur place, la grange, non raccordée aux réseaux d’énergie et située sur une propriété du port autonome, était déjà entièrement la proie des flammes.
Au total, 17 sapeurs-pompiers et cinq engins ont été engagés pour cette intervention. Les secours ont procédé à des reconnaissances et à la sécurisation du secteur.
Pas de victime
Plusieurs services étaient également présents sur les lieux, dont la gendarmerie, la mairie, la capitainerie ainsi qu’un soutien sanitaire.
Aucune victime n’est à déplorer. Les opérations de secours étaient toujours en cours dans la soirée afin de maîtriser complètement le sinistre et éviter toute reprise de feu, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) dans la soirée.
Le feu désormais maîtrisé
Dans son dernier point communiqué à 23h20, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) indique que le feu est désormais maîtrisé grâce à l’action de trois lances à incendie.
Un zonage opérationnel a été mis en place autour du bâtiment. Les reconnaissances ont par ailleurs confirmé l’absence de matériaux amiantés sur la toiture, écartant tout risque particulier lié aux fumées.
Le bilan provisoire ne fait état d’aucun blessé. Les opérations de surveillance et de sécurisation se poursuivent toutefois sur place afin d’éviter toute reprise du sinistre.
