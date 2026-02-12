F’ASH INFO - Le Havre : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 19 ans

L’inquiétude grandit au sein de son entourage. Une enquête est en cours afin de le localiser au plus vite.
Raphaël Castro mesure 1,72 m. De corpulence athlétique, il est métis, avec des cheveux courts frisés noirs et des yeux marron. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition est inconnue.
Un signe distinctif pourrait faciliter son identification : une cicatrice sur un genou, s’étendant jusqu’au milieu du tibia.
Toute personne pensant l’avoir aperçu ou disposant d’une information, même partielle, est invitée à contacter sans délai l’hôtel de police du Havre au 02 32 74 37 00.
Raphaël Castro mesure 1,72 m. De corpulence athlétique, il est métis, avec des cheveux courts frisés noirs et des yeux marron. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition est inconnue.
Un signe distinctif pourrait faciliter son identification : une cicatrice sur un genou, s’étendant jusqu’au milieu du tibia.
Toute personne pensant l’avoir aperçu ou disposant d’une information, même partielle, est invitée à contacter sans délai l’hôtel de police du Havre au 02 32 74 37 00.