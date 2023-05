Excès de grande vitesse près de Dieppe : la Porsche est en fourrière, le conducteur privé de son permis

Les gendarmes de la brigade motorisée de Dieppe ont demandé au quinquagénaire de se ranger sur le bas-côté de la route le temps de procéder à la vérification de ses papiers et de dresser une procédure en bonne et due forme pour excès de grande vitesse.



Le propriétaire de la Porsche n'aura profité de sa nouvelle acquisition que quelques jours puisque le véhicule est placé en fourrière et son permis retiré pour 6 mois, précise la gendarmerie sur sa page Facebook.