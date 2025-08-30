Évreux : un mort et plusieurs blessés lors d'une bagarre devant un bar, le maire réagit

Une enquête a été ouverte par les services de police. Trois personnes seraient en garde à vue ce samedi matin - Illustration DGPN
Un grave incident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi devant un bar de l'avenue Winston Churchill, à Évreux (Eure). Une bagarre a dégénéré, entraînant un mouvement de foule au cours duquel un véhicule a percuté plusieurs personnes. Le bilan provisoire fait état d’un décès et de cinq blessés.
Dans un communiqué publié ce samedi matin, le maire d’Évreux, Guy Legrand, s’est dit « profondément touché » par ce drame.
« Une bagarre a éclaté, provoquant un mouvement de foule, et un véhicule a alors percuté plusieurs personnes. Le bilan provisoire fait état d’un décès, de deux blessés en urgence absolue et de trois blessés en urgence relative », a-t-il indiqué.
Dans un communiqué publié ce samedi matin, le maire d’Évreux, Guy Legrand, s’est dit « profondément touché » par ce drame.
« Une bagarre a éclaté, provoquant un mouvement de foule, et un véhicule a alors percuté plusieurs personnes. Le bilan provisoire fait état d’un décès, de deux blessés en urgence absolue et de trois blessés en urgence relative », a-t-il indiqué.
Solidarité avec les victimes
L’élu a tenu à exprimer « toute son émotion et sa profonde solidarité envers les victimes, leurs familles et leurs proches ».
Il a également salué « la réactivité des forces de l’ordre et des secours, immédiatement mobilisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés ».
Il a également salué « la réactivité des forces de l’ordre et des secours, immédiatement mobilisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés ».
Une enquête en cours
La situation est désormais revenue au calme, a précisé le maire, qui reste « en lien permanent avec les services de l’État et les forces de sécurité afin que toute la lumière soit faite ».
Des investigations sont en cours afin d’établir les circonstances exactes de ce drame. Selon le parquet, trois personnes plus ou moins impliquées dans ce drame ont été placées en garde à vue à l'hôtel de police d'Evreux et sont actuellement entendues par les enquêteurs.
Plus d'infos à venir sur infoNomandie
Des investigations sont en cours afin d’établir les circonstances exactes de ce drame. Selon le parquet, trois personnes plus ou moins impliquées dans ce drame ont été placées en garde à vue à l'hôtel de police d'Evreux et sont actuellement entendues par les enquêteurs.
Plus d'infos à venir sur infoNomandie