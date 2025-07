Évreux : un appartement endommagé par le feu : deux adultes et de deux enfants de 5 et 7 ans relogés

Un incendie a endommagé sérieusement un appartement situé dans un immeuble de quatre étages au 121 rue Artistide-Briand à Évreux (Eure). Le feu s’est déclaré mardi en début de soirée dans une chambre d’un logement au premier étage et occupé par deux adultes et deux enfants de 5 et 7 ans.



Après s’être assurés qu’il n’y avait pas de victime, les 13 sapeurs-pompiers engagés ont procédé à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie.



En raison des dégâts provoqués par les flammes, la fumée et l’eau, les occupants, un homme de 25 ans, une femme de 21 ans et les deux enfants, ont dû être relogés par le bailleur social.