Evreux : le cambrioleur en série écope de 24 mois de prison ferme, il est en prison

Un cambrioleur vient d'écoper de 24 mois de prison ferme devant le tribunal judiciaire d'Evreux (Eure). Cet Ebroïcien de 34 ans a été identifié dans le cadre d'une série d'enquêtes ouvertes pour des vols par effraction et des vols à la roulotte. Soit 17 faits qu'ils a reconnus lors de sa garde à vue.



Le mis en cause opérait essentiellement dans le quartier Saint-Michel à Evreux. Entre le 30 juin et le 4 novembre, l'hôtel de police a enregistré de nombreuses plaintes de victimes : 13 pour des vols par effraction dans des habitations, dont deux par escalade, 2 cambriolages (sans effraction) et 2 vols à la roulotte.