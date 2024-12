Évreux : la police municipale et les pompiers sauvent un homme prêt à sauter du 7ᵉ étage

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la situation s’est révélée critique : l’homme se trouvait à l’extérieur du balcon, prêt à sauter, relate ce matin un officier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis27). Grâce au déploiement de la grande échelle, les pompiers ont pu approcher le quadragénaire avec leur nacelle et l’ont finalement sécurisé puis récupéré, sain et sauf..



L’intervention coordonnée a permis de le sauver, et il a été transporté, en urgence relative, à l’hôpital d’Évreux pour une prise en charge immédiate.



Une enquête a été ouverte pour comprendre les raisons qui ont conduit cet homme à tenter de mettre fin à ses jours.