Évreux : arrêté pour dégradations sur les voitures en stationnement et recel de vol

Dimanche 7 janvier, vers 8 heures, un riverain de la rue de Rugby dans le quartier de La Madeleine à Évreux (Eure) a son attention attirée par un individu qui dégrade les véhicules en stationnement. Il s’en prend notamment aux rétroviseurs.



Une patrouille de police est dépêchée sur les lieux et interpelle le mis en cause. Il s’agit d’un ressortissant guinéen âgé de 25 ans sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le sol français.