Evreux. Tombée avec un homme du troisième étage, une jeune femme grièvement blessée

Une femme de 20 ans et un homme de 34 ans venaient de chuter du troisième, dans des circonstances ignorées pour le moment. Tous deux ont atterri sur le balcon du premier étage. La jeune femme, grièvement blessée, a été prise en charge par une équipe du SMUR d’Évreux et transportée en urgence absolue à l’hôpital de Cambolle.



L’homme, blessé moins sérieusement, a été transporté en urgence relative à la clinique Pasteur.



Dix sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux, avec la police en charge des constatations et d’établir ce qui s’est passé.