Eure : trois adolescents de 16 ans tués et un autre blessé grièvement dans un accident de la route

Deux autres, âgés de 16 ans également, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers dans un état grave. Les premiers soins leur ont été prodigués par les secours, dont le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur), avant d'être transportés, en urgence absolue, vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). L’un d’eux a succombé à ses blessures, ce qui porte à trois le nombre de morts.



Enfin, deux autres occupants du véhicule, le conducteur âgé de 18 ans et un passager de 17 ans, ont été blessés plus légèrement. Ils ont été conduits en urgence relative au CHU de Rouen.



Toutes les victimes sont originaires de Pîtres et le Manoir.



La rue du Val-Pitan a été coupée à la circulation jusqu'à la fin des opérations de secours qui ont mobilisé 28 sapeurs-pompiers pendant quatre heures et trois équipes du SMUR.



La gendarmerie a ouvert une enquête qui devra établir les circonstances de l'accident.