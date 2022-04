Eure : six blessés, dont trois graves, dans une collision entre deux voitures

Les sapeurs-pompiers ont dénombré six victimes. Deux d’entre elles étaient incarcérées dans leur voiture et deux autres piégées. Les secours ont dû procéder à la découpe des véhicules pour extraire les blessés, dont trois étaient en urgence absolue.



Les blessés graves sont un adolescent de 12 ans qui a transporté au CHU de Rouen, un jeune homme de 17 ans évacué par l’hélicoptère Viking76 vers l’hôpital Percy a Clamart (Hauts-de-Seine) et un homme de 22 ans transporté au CHU de Rouen.



Les autres blessés, tous en urgence relative, sont une femme de 45 ans, évacuée par Dragon 76 vers le CHU de Rouen, un homme de 19 ans transporté à l’hôpital de Dreux et un homme de 52 ans conduit a l’hôpital d’Évreux.