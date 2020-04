Comme le raconte la gendarmerie de l’Eure sur sa page Facebook, c’est un habitant de cette commune qui a remarqué une voiture faisant des allers-retours avec des plaques d'isolation sur le toit depuis un chantier.



Le témoin vigilant n’a pas hésité à contacter la gendarmerie, via le centre des opérations et de renseignement (CORG), pour signaler les faits et fournir de « précieux renseignements », en particulier sur le véhicule suspect permettant d'orienter les enquêteurs.



Ces informations ont été très utiles aux gendarmes puisqu’elles leur ont permis dans un premier temps de localiser le lieu de stockage du matériel volé ainsi que le véhicule utilisé.