Eure : le Café de la Gare, à Brionne, en proie aux flammes en pleine nuit

Les moyens mis en oeuvre par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis), qui a mobilisé 45 sapeurs-pompiers jusqu'à 5 heures ce matin, ont permis de venir à bout de l'incendie dont la propagation aux bâtiments environnants a été évitée.



Aucune victime n’est à déplorer.



Le maire de la commune est venu sur place où se trouvait le propriétaire, ainsi que la gendarmerie et les services de GrDF et d'Enedis.



Deux salariés sont au chômage technique.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine du départ de feu.