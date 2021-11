A Evreux, la dispute dégénère pour une histoire de retard : il frappe sa conjointe avec un couteau

Une dispute entre un homme et sa compagne a mal tourné, à tel point que la police a dû intervenir le 8 novembre, au domicile du couple qui habite dans le quartier de La Madeleine à Évreux (Eure).



Les faits se sont déroulés la veille vers 17 heures. A l’origine de la dispute, une histoire de retard que l’un a reproché à l’autre. Alors le ton est monté subitement et le concubin, alcoolisé, a saisi un couteau et en a porté deux coups à sa conjointe, sans la blesser. Fort heureusement, l’extrémité de la lame était arrondie, observe une source proche de l’enquête.