Eure : l’eau du robinet impropre à la consommation jusqu’à nouvel ordre au Tronquay

Une contamination bactérienne a été détectée dans le réseau d'eau public du secteur de distribution de la commune du Tronquay appartenant au syndicat d’adduction d’eau potable (SAEP) du Tronquay, dans l’Eure.La population est donc invitée à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.Seules les eaux embouteillées (eaux de table ou minérales) seront utilisées.L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour les usages alimentaires (lavage des fruits et légumes…) à la condition de la faire bouillir et de maintenir cette ébullition pendant au moins 10 minutes.En revanche, cette eau peut être utilisée pour la toilette corporelle (sauf le lavage des dents), le lavage du linge, de la vaisselle ou pour les chasses d’eau des toilettes.« Ces consignes doivent être strictement respectées jusqu’à ce qu’un nouvel avis vous informe d’un retour à la normale », indique l’Agence régionale de santé de Normandie, dans un communiqué publié ce vendredi soir..La mairie et l’exploitant organisent la distribution d’eau en bouteille. Les informations relatives aux modalités de distribution sont précisées localement aux abonnés par le SAEP et la mairie.