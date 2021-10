Eure : incendie et explosion à Bernay, un blessé et une école confinée

En raison de fumées importantes, l’école des Fontaines, située à proximité a déclenché son Plan particulier de mise en sureté et ses élèves ont été confinés. « Celui ci a été levé à 16 h 30 et les élèves ont été remis à leur famille », indique la préfecture de l’Eure.



Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 27) a engagé des moyens importants pour maîtriser l’incendie. Tout risque de propagation aux bâtiments attenants est désormais écarté.