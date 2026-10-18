Eure: deux propriétés cambriolées à Venables, la mairie appelle à la vigilance

De nouveaux cambriolages ont été signalés cette semaine aux Trois Lacs dans l'Eure. Cette fois, deux propriétés du hameau de la Garenne à Venables, commune rattachée depuis 2017 aux Trois Lacs ont été visitées. D'où l'appel à la vigilance lancé par la mairie. Le message d’alerte publié sur Panneau pocket ne précise ni les circonstances des intrusions ni le préjudice subi.



Des démarchages suspects ont également été rapportés dans le bourg de Venables. Aucun lien entre ces faits et les cambriolages n’est formellement établi à ce stade.