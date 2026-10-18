Eure: deux propriétés cambriolées à Venables, la mairie appelle à la vigilance

Légende : Après deux récents caùmbriolages, la mairie des Trois Lacs met en garde les habitants - Illustration © Google Maps
De nouveaux cambriolages ont été signalés cette semaine aux Trois Lacs dans l'Eure. Cette fois, deux propriétés du hameau de la Garenne à Venables, commune rattachée depuis 2017 aux Trois Lacs ont été visitées. D'où l'appel à la vigilance lancé par la mairie. Le message d’alerte publié sur Panneau pocket ne précise ni les circonstances des intrusions ni le préjudice subi.
Des démarchages suspects ont également été rapportés dans le bourg de Venables. Aucun lien entre ces faits et les cambriolages n’est formellement établi à ce stade.
Des démarchages suspects ont également été rapportés dans le bourg de Venables. Aucun lien entre ces faits et les cambriolages n’est formellement établi à ce stade.
Vérifier l’identité des visiteurs
Les habitants sont invités à ne laisser entrer personne chez eux sans s’être assurés de son identité. Autre précaution rappelée : bien fermer les maisons, les bâtiments et les véhicules pendant la nuit et lors de toute absence.
L’appel à la vigilance concerne aussi le voisinage : en cas de comportement suspect ou au moindre doute, les habitants sont encouragés à contacter la gendarmerie.
L’appel à la vigilance concerne aussi le voisinage : en cas de comportement suspect ou au moindre doute, les habitants sont encouragés à contacter la gendarmerie.