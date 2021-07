Eure : deux adolescents de 16 ans tués et deux autres blessés grièvement dans un accident de la route

Un terrible accident de la route a fait deux morts, deux blessés graves et deux blessés légers cette nuit de vendredi à samedi à Amfreville-sous-les-Monts, dans l'Eure. Le drame est survenu vers 2h30, rue du Val-Pitant.



Dans des circonstances encore indéterminées, un jeune automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule de type Kangoo et a percuté un mur. Les six occupants ont été éjectés dans la violence du choc, relate le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis). Deux d'entre eux, âgés de 16 ans, ont succombé sur place à leurs blessures.