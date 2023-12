Eure : automobiliste en urgence absolue après avoir fait des tonneaux sur la route

Grièvement blessé, le septuagénaire a été délicatement extrait de sa voiture par les secours et pris en charge pour être examiné sur place par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation de Vernon. Déclaré en urgence absolue, il a été transporté, médicalisé, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



Outre le SMUR et dix sapeurs-pompiers, l’intervention a mobilisé la gendarmerie en charge de procéder aux constatations d’usage et d’établir les circonstances de l’accident.