Eure : après les dégradations de la nuit, le maire d'Evreux, Guy Lefrand, condamne les violences

Le maire d’Évreux dénonce les dégradations commises dans la nuit et salue les manifestants mobilisés dans le calme. Les services municipaux sont intervenus dès ce matin pour nettoyer et réparer.

Publié le Dimanche 18 Octobre 2026 à 14:31