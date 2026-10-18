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Eure : après les dégradations de la nuit, le maire d'Evreux, Guy Lefrand, condamne les violences


Le maire d’Évreux dénonce les dégradations commises dans la nuit et salue les manifestants mobilisés dans le calme. Les services municipaux sont intervenus dès ce matin pour nettoyer et réparer.


Publié le Dimanche 18 Octobre 2026 à 14:31


Eure : après les dégradations de la nuit, le maire d'Evreux, Guy Lefrand, condamne les violences
Légende : Les sapeurs-pompiers ont été sollicités à plusieurs reprises pour éteindre des feux de poubelles sur la voie publique - Photo © Ville d'Evreux

Des commerces, du mobilier urbain et des équipements publics pris pour cible : au lendemain des événements survenus dans la nuit de samedi à dimanche à Évreux (Eure), Guy Lefrand a fait part de sa colère sur Facebook. Le maire indique s’être rendu sur le terrain ce dimanche matin pour constater les conséquences de ces dégradations.

L’élu tient toutefois à distinguer ces violences de la mobilisation de la veille. Il salue « le sens des responsabilités » des manifestants qui ont défilé, selon lui, dans le calme et le respect de l’ordre public. « La liberté de manifester est un droit fondamental lorsqu’elle s’exerce dans le respect des personnes, des biens et des règles de la République », rappelle-t-il.

Les services municipaux mobilisés dès le matin

Guy Lefrand condamne en revanche « avec la plus grande fermeté les agissements d’une poignée de voyous qui ont choisi la violence et la dégradation ». Ces actes, souligne-t-il, pénalisent directement les habitants, les commerçants et les contribuables ébroïciens.

Dès les premières heures de la matinée, les agents de la Ville étaient mobilisés pour nettoyer, sécuriser et réparer les dégâts, indique le maire, sans préciser ni leur ampleur ni leur coût.

L’élu remercie également les policiers municipaux et nationaux, les sapeurs-pompiers et les équipes de secours pour leur intervention. « À Évreux, le droit de manifester sera toujours respecté. La violence, le vandalisme et la destruction n’y auront jamais leur place », conclut-il.

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