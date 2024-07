Eure. Une voiture circulait à contresens sur l'A131 : un homme héliporté en urgence absolue au CHU de Rouen

Dans le second véhicule, les secours ont examiné sur place les deux occupants, un homme de 55 ans et une femme de 59 ans. Leur état n'a pas nécessité de transport vers un hôpital. Ils ont été pris en charge par la gendarmerie, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



L'autoroute A131 a dû être coupée à la circulation le temps de l'intervention des secours. Un itinéraire de déviation a été mis en place par la SAPN, à partir de l'échangeur n°29 à Quillebeuf-sur-Seine.



La circulation a été rétablie sur une voie et un bouchon d'environ 1 km était constaté en amont à 18 h 30.