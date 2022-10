Eure. Une habitation partiellement détruite par un incendie à Bazincourt-sur-Epte, près de Gisors

L'action de la quinzaine de sapeurs-pompiers présents sur les lieux au plus fort de l'intervention a permis de sauvegarder deux chambres et une salle de bains, indique, ce matin, un officier du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Aucune victime n'est à déplorer. La famille a dû être relogée dans la nuit.



Les derniers secours ont quitté les lieux vers 8h30, ce dimanche matin.