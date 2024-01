Eure. Un mort et trois blessés graves dans un accident de la route à Ézy-sur-Eure

Un homme de 18 ans a succombé à ses blessures et trois autres victimes, deux femmes de 18 et 22 ans, et un homme de 18 ans, ont été blessés grièvement. Ils ont été transportés, médicalisés, vers les urgences du CHU de Rouen et de l’hôpital Beaujon à Paris, tous classés en urgence absolue pour les secours.



Trois hommes de 18 à 22 ans, également impliqués dans l’accident, n’ont pas été blessés.