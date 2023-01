Eure. Un groupe scolaire évacué à Charleval après une fuite de gaz accidentelle

Une école comprenant une maternelle et une primaire a été évacuée lundi 9 janvier à Charleval, dans l'Eure, en raison d'une fuite de gaz accidentelle qui a été signalée vers 11h45, place du Général-de-Gaulle.



Une canalisation de gaz de 4 bars a été endommagée lors de travaux de terrassement sur la voie publique. Les sapeurs-pompiers ont dû appliquer la procédure gaz renforcée qui s'est traduite par la mise en place d'un périmètre de sécurité et l'évacuation de 110 enfants et 8 adultes présents dans deux écoles situées à proximité. Deux lances à incendie ont par ailleurs été déployées en protection.



Les écoliers et adultes ont été regroupés au centre culturel jusqu'à la mise en sécurité du site.



Les services de GrDF se sont chargés de localiser et colmater la fuite, avant de procéder à la remise en état de l'installation.



L'intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers jusqu'aux environs de 14 heures. Le maire de la commune est venu sur place ainsi que la gendarmerie.