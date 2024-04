Eure. Un blessé grave dans un face-à-face entre deux voitures à Duranville

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus, ce jeudi matin, vers 7h40, sur les lieux d'un accident grave de la circulation, sur la D613, l'axe qui relie Évreux et Lisieux. Dans des circonstances pour l'heure indéterminée, deux véhicules se sont percutés de face à hauteur de la commune de Duranville entre le rond-point La Bretagne et le carrefour du Louvre (Thiberville).



Deux victimes ont été prises en charge par les secours, dont une blessée grièvement : elle a été héliportée, médicalisée, par Dragon76, vers le CHU de Caen (Calvados). La deuxième personne impliquée a été transportée, médicalisée, sur le centre hospitalier de Lisieux.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée des constatations d'usage. La préfecture de l'Eure fait état, sur son compte X, de « difficultés de circulation dans le secteur ».



