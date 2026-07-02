Eure : Quatre hectares de culture détruits par un incendie à Vesly

Un incendie de culture s’est déclaré ce jeudi en fin d’après-midi sur la commune de Vesly, dans l’Eure. Le sinistre a ravagé une parcelle d’environ quatre hectares située en bordure de la route départementale 181.



Une douzaine de sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27) ont été mobilisés pour combattre les flammes. Leur intervention a permis de circonscrire rapidement le feu et d’éviter sa propagation aux parcelles voisines.



Les circonstances à l’origine de cet incendie ne sont pas connues à ce stade.