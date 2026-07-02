Eure : Quatre hectares de culture détruits par un incendie à Vesly


Un feu de culture s’est déclaré ce jeudi en fin d’après-midi à Vesly. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser rapidement le sinistre.



Jeudi 2 Juillet 2026 - 19:04


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Un incendie de culture s’est déclaré ce jeudi en fin d’après-midi sur la commune de Vesly, dans l’Eure. Le sinistre a ravagé une parcelle d’environ quatre hectares située en bordure de la route départementale 181.

Une douzaine de sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27) ont été mobilisés pour combattre les flammes. Leur intervention a permis de circonscrire rapidement le feu et d’éviter sa propagation aux parcelles voisines.

Les circonstances à l’origine de cet incendie ne sont pas connues à ce stade.



Tags : culture, Eure, incendie, pompiers, Vesly


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