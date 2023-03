Eure. Pour voler des cigarettes, il brise les vitrines de deux bars-tabacs de Bernay

Cette nuit-là, le mis en cause, âgé de 42 ans, avait brisé les vitrines de deux bars-tabacs du centre-ville, rue Thiers et place Gaston-Héon, près de la mairie. L'un des propriétaires domicilié au-dessus du commerce avait été revéillé par le bruit. Il avait alors discrètement filmé de l'intérieur l'individu qui avait endommagé sa devanture.



Grâce à ces images qui avaient d'ailleurs été publiées sur Facebook et à d'autres éléments recueillis par les enquêteurs, l'auteur des faits a pu être confondu et interpellé pour tentative de vol par effraction il y a quelques jours.