Eure. Manifestations du 24 octobre : des rassemblements interdits dans plusieurs zones commerciales

À la veille des manifestations prévues ce samedi 24 octobre, le préfet de l’Eure prend des mesures pour prévenir les débordements. Deux rassemblements ont été déclarés à Évreux et Vernon.



Les manifestations seront interdites les 24 et 25 octobre dans les zones commerciales d’Évreux-Guichainville et au Village des marques McArthurGlen de Douains.



Un troisième arrêté interdit, du samedi 24 octobre à 6 heures au lundi 26 octobre à 6 heures, le transport et l’utilisation d’artifices, de produits inflammables et de certains équipements dangereux dans douze communes du département.



Le préfet Xavier Delarue a réuni les forces de sécurité, les élus et les représentants des commerçants. Policiers et gendarmes seront mobilisés pour prévenir les violences et protéger les commerces et bâtiments publics.



La préfecture assure vouloir garantir le droit de manifester pacifiquement tout en empêchant d’éventuels débordements.

