Eure. Une voiture percute un arbre au Pullay, le conducteur est grièvement blessé

Alertés à 21h09, les sapeurs-pompiers de Verneuil-d’Avre et d’Iton se sont rendus sur place et ont constaté à leur arrivée que le conducteur, seul à bord, était grièvement blessé et incarcéré dans sa voiture.



Extrait de l’habitacle, il a été pris en charge pour recevoir les premiers d’urgence avant d’être évacué en état d’urgence absolue, médicalisé par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) vers le centre hospitalier d’Évreux.



La DIRNO (direction des routes) est également intervenue sur les lieux afin d’assurer la sécurisation des opérations de secours. La gendarmerie est chargée de l’enquête destinée à déterminer les circonstances de l’accident