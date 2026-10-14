Étretat : sauvés de la marée grâce aux faisceaux lumineux repérés par les gendarmes

Des signaux lumineux provenant du Trou à l’Homme ont attiré l’attention d’une patrouille de gendarmerie, au milieu de la nuit de ce mardi à mercredi à Étretat. Les militaires ont aperçu au moins une personne dans la grotte, dont l’entrée était progressivement recouverte par la mer. Prévenu vers minuit de demi par le centre opérationnel de la gendarmerie de Seine-Maritime, le CROSS Gris-Nez a coordonné les secours avec le centre opérationnel des sapeurs-pompiers.
Trois personnes étaient en réalité prises au piège de la marée montante (visionner la vidéo). L’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76, avec deux plongeurs à bord, a été engagé, ainsi que le semi-rigide de la station SNSM de Fécamp. À terre, les sapeurs-pompiers et un véhicule de secours et d’assistance aux victimes ont été mobilisés. Les gendarmes ont gardé les personnes en difficulté en vue tout au long de l’intervention.
Trois personnes étaient en réalité prises au piège de la marée montante (visionner la vidéo). L’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76, avec deux plongeurs à bord, a été engagé, ainsi que le semi-rigide de la station SNSM de Fécamp. À terre, les sapeurs-pompiers et un véhicule de secours et d’assistance aux victimes ont été mobilisés. Les gendarmes ont gardé les personnes en difficulté en vue tout au long de l’intervention.
Hélitreuillées puis déposées près de la chapelle
L’équipage de Dragon 76 a procédé au treuillage des trois personnes avant de les déposer à la chapelle d’Étretat, où les secours les attendaient. Toutes étaient saines et sauves, précise ce matin la préfecture maritime. Aucune prise en charge médicale n’a été nécessaire.
Ce sauvetage rappelle le danger de ce secteur du littoral. Le Trou à l’Homme est particulièrement exposé au risque d’isolement par la marée : la mer peut y couper toute issue en quelques minutes, rappellent les autorités préfectorales
Ce sauvetage rappelle le danger de ce secteur du littoral. Le Trou à l’Homme est particulièrement exposé au risque d’isolement par la marée : la mer peut y couper toute issue en quelques minutes, rappellent les autorités préfectorales
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