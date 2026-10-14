Étretat : sauvés de la marée grâce aux faisceaux lumineux repérés par les gendarmes

Trois personnes ont été hélitreuillées dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre à Étretat (Seine-Maritime). Bloquées par la marée montante au Trou à l’Homme, elles ont été ramenées à terre saines et sauves.

Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 09:38