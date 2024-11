État du trafic ce dimanche à 16h30 : fortes perturbations sur l’A13 en direction de Paris

La circulation reste difficile ce dimanche après-midi sur l’autoroute A13, en direction de Paris, avec les retours du long week-end de la Toussaint :



• Bouchon de 15,4 km entre l’Eure et la Seine-Maritime



Un important bouchon de 15,4 kilomètres est signalé entre les points kilométriques 124+961 et 109+523, dans le sens Cherbourg-Paris (ouest-est). Ce ralentissement s’étend entre les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, soit de Saint-Ouen-de-Thouberville à Tourville-la-Rivière. Les automobilistes circulant sur ce tronçon doivent s’attendre à des temps de trajet allongés.



• Ralentissement de 7 km dans les Yvelines



Un autre ralentissement est observé plus en aval de l’autoroute, également dans le sens Cherbourg-Paris. Sur une distance de 7 kilomètres, entre les points kilométriques 52+136 et 48+263, les véhicules progressent plus lentement entre Rosny-sur-Seine et Mantes-la-Ville, dans le département des Yvelines.



• Fin d’accident à Tourville-la-Rivière



Bonne nouvelle pour les automobilistes, un accident entre deux véhicules qui avait contribué à ralentir le trafic à hauteur de Tourville-la-Rivière est signalé comme terminé à 16h30 par Bison Futé. Bien que la circulation y demeure encore dense, une amélioration progressive est attendue dans cette zone.