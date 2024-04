En Seine-Maritime, un tiers des électeurs veut que Bosc-Roger-sur-Buchy retrouve son autonomie

Les citoyens intéressés pourront prendre connaissance du dossier d'enquête à la mairie de Buchy et à la mairie annexe de Bosc-Roger-sur-Buchy pendant la période de l'enquête, aux heures habituelles d'ouverture au public. Il est toutefois recommandé de prendre rendez-vous au préalable par mail ou par téléphone . De plus, le dossier sera accessible sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime ainsi que sur un site dédié spécifiquement à cette enquête.Durant cette période, le public aura l'opportunité de faire part de ses observations et propositions en les consignant dans le registre d'enquête ou en les adressant par correspondance au commissaire enquêteur, soit à l'adresse de la mairie de Buchy, soit par voie électronique Cette demande de détachement, portée par une part significative de la population locale, suscite déjà de nombreuses réactions et soulève des questions quant à ses potentielles implications. L'enquête publique sera l'occasion pour tous les acteurs concernés d'exprimer leur point de vue et de participer activement à ce processus démocratique.