En Seine-Maritime, la préfecture interdit « La marche de la fierté normande » demain à Rouen

La préfecture met en avant le « contexte international qui entraîne un phénomène de menaces contre les États ayant dénoncé les attentats du Hamas, leurs ressortissants et la communauté juive en particulier » et le « contexte d'émotion nationale après l'assassinat d'un professeur de lycée à Arras » ce vendredi matin.



Enfin, le préfet évoque également l’organisation, ce même jour, en centre-ville de Rouen et dans un périmètre proche de la manifestation, de la Fête du ventre, rassemblant de nombreuses personnes et mobilisant les effectifs de polices municipale et nationale.