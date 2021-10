En Seine-Maritime, bas les masques dans les écoles, sur les marchés et dans les discothèques dès lundi

Le port du masque dans les écoles pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans ne sera plus obligatoire à compter de ce lundi 4 octobre, en Seine-Maritime. De même, la jauge instaurée pour les concerts debout, dans les discothèques et les bars dansants sera levée.



La décision a été prise par le préfet de Seine-Maritime afin de tenir compte de l'évolution favorable des indicateurs de circulation du virus dans le département.