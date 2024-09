Disparition inquiétante en Seine-Maritime : un appel à témoin lancé pour retrouver Odile Ahouanwanoua

Un appel à témoin pour disparition inquiétante a été lancé ce mardi 17 septembre par les services de police de Seine-Maritime. Il concerne Odile Ahouanwanoua, une athlète du stade Sottevillais qui a disparu depuis le 10 septembre à Sotteville-lès-Rouen, près de Rouen.« Elle a déposé le matin son enfant à l'assistante maternelle le matin et n'est pas revenue le chercher », indique la police.Elle a été localisation pour la dernière fois à Neufchâtel-en-Bray.C'est un ami de la jeune femme, âgée de 33 ans, qui a signalé sa disparition à la police.: originaire du Bénin, Odile a les cheveux courts, noirs, les yeux marron et mesure 1,78 m. Sa tenue vestimentaire est ignorée. Elle se déplace en Polo Volkswagen.Toute personne qui disposerait des informations la concernant est invitée à contacter l'hôtel de police de Rouen, au 02 32 81 25 00 Poste 764389 (semaine) / poste 762594 (nuits et week-end).L'enquête a été confiée au service local de police judiciaire.