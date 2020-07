Disparition inquiétante en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoin

Son signalement

La personne recherchée a les cheveux blonds, les yeux bleus, mesure 1,60 m et pèse environ 58 kg. Elle était chaussée de baskets noires TBS et habillée d'un pantalon type legging noir avec des taches blanches, d'un haut rouge et blanc à manches longues et peut-être d'un imperméable blanc.



Toute personne susceptible d’apercevoir cette dame ou de disposer d’informations concernant sa disparition est invitée à appeler le « 17 » ou à contacter la gendarmerie de Fécamp.