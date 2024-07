Disparition inquiétante de Ambre, 14 ans, à Rouen : appel à témoins de la police

Un appel à témoins pour disparition inquiétante est actuellement diffusé par les services de police de la Seine-Maritime. Il concerne une adolescente, Ambre, âgée de 14 ans, qui a disparu le 13 juillet depuis l'IDEFHI à Rouen. Elle portait une robe blanche à fleurs bleues.Les recherches entreprises n’ont pas permis à ce jour de la retrouver.Son signalement : Ambre, de corpulence ronde, mesure 1,60 m et a les yeux noirs et les cheveux brins et longs.Signe particulier : scarifications sur les avant-bras et grain de beauté entre le nez et les lèvres, précise l’appel à témoins.Toute personne disposant d’informations concernant la jeune fille est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 , demander le poste 811255(semaine) 762594 (nuits et week-end).