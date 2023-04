Disparition inquiétante dans les Yvelines: un appel à témoin lancé par la police

Un appel à témoin a été lancé ce jeudi 20 avril par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Yvelines. Il concerne la disparition inquiétante de Bertrand Collard, 50 ans, qui n’a pas donné signe de vie depuis mardi 18 avril à 12h30.L’homme, de corpulence normale, mesure 1,69 m, a les cheveux noirs et les yeux marrons. Il porte des lunettes noires et une barbe poivre et sel.Lors de sa disparition, il était vêtu d’une doudoune Queshua noire avec un liserer bleu, un pantalon bleu marine et des baskets Reebok.Toute personne qui pourrait aider à retrouver le quinquagénaire est invitée à contacter le commissariat de police de Versailles : au 01 39 24 70 61 du lundi au vendredi de 6h à 19 h et en dehors de ces horaires au 01 39 24 70 00