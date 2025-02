Disparition inquiétante dans les Yvelines : Suzanne Ravenach, 90 ans, introuvable depuis le 5 février

La police des Yvelines lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Suzanne Ravenach, une femme de 90 ans, souffrant de la maladie d’Alzheimer. Elle a été vue pour la dernière fois dans la nuit de lundi 4 au mardi 5 février 2025, aux alentours de 00h40, quittant le centre hospitalier André Mignot, situé au Chesnay-Rocquencourt, en direction de Satory, à Versailles.



L’octogénaire mesure 1m58 et présente une corpulence normale. Elle a les cheveux mi-longs gris et les yeux marron. Lors de sa disparition, elle portait une doudoune mi-longue noire à capuche, un pantalon et un gilet noirs, ainsi que des chaussures noires.



Les forces de l’ordre demandent à toute personne ayant aperçu Mme Ravenach ou disposant d’informations utiles de contacter le commissariat de Versailles aux numéros suivants : 01 39 24 70 80 / 01 39 24 71 13