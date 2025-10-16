Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : la police lance un appel à témoins

La Police nationale a diffusé un avis de recherche pour Émilien Godard Alain, 26 ans, porté disparu depuis le 14 octobre 2025 à L’Étang-la-Ville (Yvelines).



Selon les autorités, le jeune homme n’a plus donné signe de vie depuis cette date, ce qui motive l’ouverture d’une enquête pour disparition inquiétante.



Description et vêtements portés



Émilien Godard Alain mesure 1,84 mètre, de corpulence mince. Il est de type européen, a les cheveux châtains très courts et les yeux bleus.

Lors de sa disparition, il portait une veste bleu marine et un jean.



Les forces de l’ordre précisent que toute personne susceptible d’avoir aperçu le jeune homme ou disposant d’informations utiles est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 71 51 90 05 ou au 01 39 10 91 22.