Disparition inquiétante à Gournay-en-Bray : la gendarmerie lance un appel à témoins

Maxime Chiche mesure environ 1,85 m pour un poids estimé à 75 kg. Il a les cheveux châtains, courts, et porte une barbe châtain/rousse. Ses yeux sont verts.

Il ne présente aucun tatouage, ni piercing connu.

Maxime Chiche, âgé de 35 ans, est porté disparu depuis le 3 octobre 2025. Il aurait quitté son appartement situé à Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime, et n’a plus donné signe de vie depuis cette date.Selon la gendarmerie, qui a publié ce lundi un appel à témoin pour disparition inquiétante, il ne possède ni véhicule, ni téléphone portable.Toute personne susceptible de fournir des renseignements permettant de le localiser est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Gournay-en-Bray au 02 35 90 00 17 ou à composer le 17 directement.Merci de partager cet appel pour aider à retrouver Maxime.