Disparition inquiétante : Sarah Roza-Guendouzi, 13 ans, recherchée à Rouen

Les services de police lancent un appel à témoins après la disparition inquiétante de Sarah Roza-Guendouzi, une adolescente de 13 ans, vue pour la dernière fois à Rouen le jeudi 20 mars 2025 vers 21h.Sarah est accueillie au foyer de l’enfance Idefhi situé à Eu en Seine-Maritime.Son signalement : l’adolescente, de corpulence fine, mesure 1,60 m, a les cheveux bruns, très longs et ondulés et les yeux marron. Signes particuliers : très fortement maquillée.Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition est inconnue.Toute personne ayant aperçu Sarah Roza-Guendouzi ou disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs à la retrouver est priée de contacter l’Hôtel de police de Rouen aux numéros suivants :Postes 811255 ou 764389 (en semaine) / poste 762594 (nuits et week-ends)