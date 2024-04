Différend entre passagers dans un bus à Rouen. « Je vais te mettre une balle dans la tête ! »

Un différend entre deux passagers a éclaté dans un bus de la TCAR, qui circulait route de Dieppe à Déville-lès-Rouen, dans la soirée de ce mardi 16 avril. Pour une raison inconnue, l'un des protagonistes a sorti une arme de poing et a menacé l'autre, âgé de 39 ans, de lui « mettre une balle dans la tête » , rapporte une source policière.



Un témoin des faits s'est alors interposé et a réussi à désarmer l'individu, avant de descendre précipitamment du bus et de s'enfuir avec l'arme à feu.