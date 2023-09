Dieppe : près de la gare, il agresse et dérobe la carte bancaire d'une femme avant d'être interpellé

Un homme de 23 ans, sans domicile fixe, a été placé en garde à vue, mercredi 13 septembre, au commissariat de Dieppe (Seine-Maritime). Il a été interpellé pour un vol avec violences sur personne vulnérable.



Les faits se sont déroulés vers 15h30, sur la place Pierre-Semard, près de la gare SNCF, à Dieppe. Une femme, à pied, a été bousculée par un individu qui s'est empressé alors de lui arracher sa carte bancaire avant de prendre la fuite. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite au centre hospitalier de la ville.



Un témoin a pu fournir la description de l'agresseur, lequel a été retrouvé et interpellé par la police. Il avait sur lui la carte bancaire.



Le mis en cause a été placé en garde à vue.