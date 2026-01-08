Dieppe : le conducteur en excès de vitesse contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne

Un contrôle routier realisé mercredi 7 janvier en soirée à Dieppe a conduit à l’interpellation d’un automobiliste de 39 ans, positif aux stupéfiants. Le conducteur circulait à vive allure avant d’être intercepté par la police.



