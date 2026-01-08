Dieppe : le conducteur en excès de vitesse contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne

Mercredi 7 janvier, vers 19h10, des policiers effectuent un contrôle routier à l’angle de l’avenue Normandie-Sussex, à Dieppe. Leur attention est attirée par un véhicule circulant à une vitesse excessive et décident alors de l’intercepter l’automobiliste. Le conducteur s'arrête et se stationne rue de Changy.
Trahi par une odeur de cannabis
Lors du contrôle, une forte odeur de cannabis se dégage de la voiture. Interrogé, l’homme reconnaît être en train de fumer un joint et remet spontanément aux policiers deux joints de résine de cannabis, dont l’un entamé, indiquant en être le propriétaire.
Le dépistage réalisé se révèle positif, à la fois au cannabis et à la cocaïne. En revanche, le contrôle d’alcoolémie s’avère négatif. Le conducteur, âgé de 39 ans, est interpellé. Son véhicule est immobilisé, son permis de conduire retenu et il est placé en garde à vue pour les suites de la procédure.
