Dieppe : le conducteur en excès de vitesse contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne


Un contrôle routier realisé mercredi 7 janvier en soirée à Dieppe a conduit à l’interpellation d’un automobiliste de 39 ans, positif aux stupéfiants. Le conducteur circulait à vive allure avant d’être intercepté par la police.



Jeudi 8 Janvier 2026 - 11:25


L'automobiliste a reconnu avoir fumé un joint de cannabis tout en conduisant - Illustration DIPN76
Mercredi 7 janvier, vers 19h10, des policiers effectuent un contrôle routier à l’angle de l’avenue Normandie-Sussex, à Dieppe. Leur attention est attirée par un véhicule circulant à une vitesse excessive et décident alors de l’intercepter l’automobiliste. Le conducteur s'arrête et se stationne  rue de Changy.

Trahi par une odeur de cannabis

Lors du contrôle, une forte odeur de cannabis se dégage de la voiture. Interrogé, l’homme reconnaît être en train de fumer un joint et remet spontanément aux policiers deux joints de résine de cannabis, dont l’un entamé, indiquant en être le propriétaire.

Le dépistage réalisé se révèle positif, à la fois au cannabis et à la cocaïne. En revanche, le contrôle d’alcoolémie s’avère négatif. Le conducteur, âgé de 39 ans, est interpellé. Son véhicule est immobilisé, son permis de conduire retenu et il est placé en garde à vue pour les suites de la procédure.




Mots clés : Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime, stupéfiants





