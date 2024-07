Deux voiliers s’échouent sur la rade du Ratier à Honfleur, quatre plaisanciers récupérés par les secours

Sans attendre, des moyens de secours ont été engagés, notamment le sémaphore de la Hève (Seine-Maritime) ainsi que plusieurs unités de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du Havre et de Honfleur.



En parallèle, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados et le SAMU de coordination médicale maritime ont été mobilisés en prévision de blessés éventuels à bord des navires.



Deux premiers plaisanciers ont été récupérés à bord d’un canot de la SNSM : ils ne présentaient aucune blessure. Il en a été de même pour les deux plaisanciers du second voilier.