Deux journalistes de M6 pris à partie par une quinzaine de jeunes lors d'un reportage à Canteleu, près de Rouen

Cette attaque en règle est à rapprocher avec l'opération anti-stupéfiants menée vendredi matin par la police à Canteleu et qui a permis de démanteler un vaste trafic de drogue qui a conduit à l'interpellation de 17 personnes, dont une famille de Canteleu.



Ce coup de filet a aussi et surtout permis de procéder à la saisie, en Seine-Maritime, l'Eure, Les Yvelines et le Val d'Oise, de 15 kg d'héroïne, autant de résine de cannabis, des armes à feu ainsi que plus de 350 000 € en liquide et 1 million d'euros au titre des avoirs criminels.