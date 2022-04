Deux blessés graves dans un accident entre deux véhicules à Rouen

Deux véhicules sont entrés en collision ce vendredi vers 18h30, sur le boulevard Ferdinand-de-Lesseps à Rouen (Seine-Maritime).



L’accident à deux victimes, blessées grièvement qui ont dû être désincarcérées par les sapeurs-pompiers. Une troisième personne impliquée avait quitter les lieux avant l’arrivée des secours.



L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers avec six engins ainsi qu’une équipe du SMUR de Rouen et la police.



Les opérations de secours sont toujours en cours à cette heure. Il est vivement conseillé d’éviter le secteur



Plus d’infos à venir