Deux blessés, dont un grave, dans une collision entre un poids lourd et une voiture sur l’A13 à Oissel

Un accident de la circulation impliquant un poids lourd et une voiture s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, sur l’autoroute A13 à hauteur d’Oissel (Seine-Maritime), dans le sens Paris vers Caen.
Les secours ont été alertés vers 4h du matin pour un violent choc entre les deux véhicules au point kilométrique 114. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que les deux conducteurs étaient incarcérés dans leurs véhicules respectifs.
Les deux blessés transportés au CHU de Rouen
Le conducteur du poids lourd, un homme de 70 ans, considéré en état d’urgence relative. a été transporté au CHU de Rouen.
Le conducteur de la voiture, un homme de 27 ans, a lui aussi été désincarcéré par les secours. Il a été évacué médicalisé par le SMUR vers le même centre hospitalier « en urgence absolue », indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Un véhicule à contresens
L’intervention a mobilisé 24 sapeurs-pompiers et 10 engins. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la collision.
Un des véhicules impliqués dans l’accident avait été signalé à la même heure à contresens entre Étreville et Oissel.
